En la apertura de mercados de este jueves, 9 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.64 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.21%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.22%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.79%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.81%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Riesgo en Minsa? Moody’s lanza advertencia sobre la rentabilidad de la empresa de Altagracia Gómez Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.