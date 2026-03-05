La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este jueves 5 de marzo en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho precio presenta una variación del 2.26% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.02%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.20% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. ¿Se acabó la fiebre del tequila? | Desaceleró consumo en EU y Canadá y Cuervo reduce expectativas La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.24%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal. Este aumento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país. ¿Se acabó la fiebre del tequila? | Desaceleró consumo en EU y Canadá y Cuervo reduce expectativas Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. IPC de la BMV no se detiene: analistas ven nuevo máximo histórico en 2026