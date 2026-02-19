En la apertura de mercados de este jueves, 19 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.34%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.11%. Estos porcentajes reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el mercado. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.33%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.97%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Apple, Meta, Nvidia, Tesla y Netflix llegan al MexDer: así podrás tradear con estos gigantes desde México