En la sesión de apertura de este viernes, 27 de marzo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.65 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.21% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.32%. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.06%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Adiós a los bancos tradicionales? El fenómeno de las súper apps que ya conquistó a 19 millones de mexicanos