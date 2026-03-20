La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 20 de marzo en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.08% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.92%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas del país. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 19.44%, es mayor que la volatilidad anual del 18.54%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Pagos digitales en México avanzan, pero su adopción sigue rezagada pese a infraestructura sólida: Banxico