En la apertura de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.67 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.23%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.0392%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.01%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el corto y largo plazo. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.93%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia positiva indica un posible aumento en la confianza económica y en la estabilidad del Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación financiera del país. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.