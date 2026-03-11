En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de marzo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.66 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.15% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.23%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.23%. Estos datos reflejan una ligera apreciación reciente, a pesar de la leve depreciación anual. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.87%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.45%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Hora de diversificar: Oro y petróleo suben con fuerza y el Bitcoin se desploma por crisis en Medio Oriente