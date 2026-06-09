La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 9 de junio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.17% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.20% y en el último año acumuló una variación de 1.67%, indicando una evolución positiva reciente.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 24.22%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 20.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha incrementado su valor en el mercado, lo que puede reflejar una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia positiva puede ser temporal y dependerá de factores económicos externos e internos. Analizar esta tendencia es crucial para anticipar futuros movimientos y tomar decisiones financieras informadas.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos