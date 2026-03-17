La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 17 de marzo en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho costo presenta una variación del 0% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un aumento del 2.12%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -0.38% en su cotización. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 10.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 18.36%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un cambio favorable. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que están impulsando la demanda del Quetzal. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría contribuir a una mayor estabilidad económica en el país. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Llamado del SAT a todos los mexicanos: este es el límite máximo de dinero que puedes usar en efectivo sin sanciones