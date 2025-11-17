En la apertura de mercados de este lunes, 17 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.15%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.73%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

Confirmado: la Secretaría del Bienestar deposita 600,000 pesos a los mexicanos que se anoten a este programa de vivienda

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.17%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un cambio favorable. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que están impulsando la demanda del Quetzal.El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría contribuir a una mayor estabilidad económica en el país.

Confirmado: la Secretaría del Bienestar deposita 600,000 pesos a los mexicanos que se anoten a este programa de vivienda

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Adiós comisiones de Visa y MasterCard: ahora pagar con tarjeta de crédito en comercios será más barato

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)