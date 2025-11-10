En la sesión de apertura de este lunes, 10 de noviembre de 2025, del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.66 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.23%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.77%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 13.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.92%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor. La tendencia ha sido favorable, lo que sugiere un fortalecimiento del Quetzal en el mercado.

En los días pasados, la cotización había mostrado fluctuaciones, pero el dato de 1 refleja un cambio hacia una dirección más optimista. Esto podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca y en su moneda.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en el comercio y la inversión en el país.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

