En la sesión de apertura de este jueves, 19 de marzo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.65 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.31% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.07%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.73% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.12%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.56%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal guatemalteco. Esta tendencia positiva podría reflejar un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en las exportaciones del país. El techo de cristal bancario: 53% de la plantilla es mujer, pero solo 28% manda Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. La millonaria cifra de garrafones que los mexicanos están empezando a sacar de sus casas