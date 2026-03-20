En la sesión de apertura de este viernes, 20 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.71 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.17% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 13.24%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.69%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Pagos digitales en México avanzan, pero su adopción sigue rezagada pese a infraestructura sólida: Banxico Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.