En la apertura de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.26 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.02%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -14.36% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilización económica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores externos como la política económica y las condiciones del mercado global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.