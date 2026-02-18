La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 18 de febrero en Estados Unidos es de 17.11 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.11% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.08%. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.58%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, impulsada por factores como el aumento en las exportaciones o la estabilidad política. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ‘No hay plan B’: Sheinbaum blinda el T-MEC y acelera la diversificación comercial