En la apertura de mercados de este miércoles, 14 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.82 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.06%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.37%.

‘No andaba muerto’ | OMNi revive a Jüsto y lo relanza con inversión de 100 mdd y 500 empleos reactivados

Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.98%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, así como de factores externos que han favorecido su valorización. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si se presentarán correcciones en el futuro.

‘No andaba muerto’ | OMNi revive a Jüsto y lo relanza con inversión de 100 mdd y 500 empleos reactivados

Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

El Mundial 2026 eleva las apuestas por fabricante de Corona y Modelo, sus acciones subirían más de 40%

Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA