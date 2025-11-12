En la sesión de apertura de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, del Peso mexicano cotiza a 18.3 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.14% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.40%.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.92%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un dato de -1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.