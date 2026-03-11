En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.57 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.18% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.14%. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 9.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.50%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere una recuperación en la confianza hacia la moneda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores externos, como cambios en la economía global o decisiones políticas. Un análisis más profundo podría revelar si esta alza es sostenible a largo plazo. Barclays se pone optimista para México y prevé crecimiento de 1.7% del PIB para 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Hora de diversificar: Oro y petróleo suben con fuerza y el Bitcoin se desploma por crisis en Medio Oriente