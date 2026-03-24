En la sesión de apertura de este martes, 24 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.83 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.21% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.96%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.19%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 11.44%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.74%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía y su tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza en el mercado. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ni la guerra salva al oro: Dólar y petróleo hunden su precio, aunque expertos prevén un rebote del 40%