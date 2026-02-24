La cotizacióndel Peso mexicano este martes 24 de febrero en Estados Unidos es de 17.27 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.01% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.81%, mientras que en el último año su variación ha sido del -13.81%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.59%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Acuerda Citi vender casi una cuarta parte de Banamex a fondos y aseguradoras