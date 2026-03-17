En la sesión de apertura de este martes, 17 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.71 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.16% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.12% en su valor. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 12.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.67%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía y su tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza en el mercado. Ya es oficial: habrá un bloqueo provisional de cuentas bancarias para quienes ingresen dólares de esta forma en México Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Llamado del SAT a todos los mexicanos: este es el límite máximo de dinero que puedes usar en efectivo sin sanciones