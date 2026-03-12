En la sesión de apertura de este jueves, 12 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.29% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.81%. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.14%, lo que es menor que la volatilidad anual del 8.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza de los inversores y una mejora en las condiciones económicas. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el corto plazo. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Frenan subida de la gasolina: Gobierno e IP acuerdan mantener la Magna a menos de 24 pesos hasta septiembre Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre el mercado de divisas para obtener el mejor trato posible.