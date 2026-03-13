En la sesión de apertura de este viernes, 13 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.94 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.42% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.77%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.71%. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 10.19%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.57%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerir un análisis más profundo para determinar su sostenibilidad a largo plazo. Más tarjetas y crédito digital: el nuevo riesgo de deuda para millones de mexicanos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Ticketmaster crece ‘sin precedentes’ en eventos en vivo, en medio de polémica por boletos caros