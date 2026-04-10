En la apertura de mercados de este viernes, 10 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.37 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.03%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -2.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.55%. Esta tendencia a la baja refleja desafíos económicos que han afectado la estabilidad de la moneda. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 8.01%, lo que es menor que la volatilidad anual del 8.87%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Peso. En este caso, la estabilidad de la moneda es un factor clave para mantener la confianza de los inversionistas y la salud económica del país. Entrarán privados al quite | Pemex no tiene capacidad tecnológica para el fracking, reconoce Sheinbaum Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Crisis y rescate hipotecario en México: ¿Por qué el crédito cae mientras el gobierno inyecta miles de millones? Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.