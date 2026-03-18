En la sesión de apertura de este miércoles, 18 de marzo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.17% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 12.63%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.67%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos. La tendencia positiva observada podría ser temporal y requerir un análisis más profundo para determinar su sostenibilidad a largo plazo. El operativo contra ‘El Mencho’ paralizó al país y provocó el desplome del consumo más grave desde la pandemia: BBVA Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. La estrategia que las empresas mexicanas deben aplicar para sobrevivir a la semana laboral de 40 horas