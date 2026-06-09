En la apertura de mercados de este martes, 9 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.41 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.36%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.64%, mientras que en el último año su variación fue de -6.52%, señalando un repunte reciente pese a la caída anual.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 8.41%, es mayor que su volatilidad anual de 7.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un avance en su valor frente al dólar. Esto indica que el peso se ha fortalecido, lo cual es un signo alentador para la economía nacional.

Comparado con días anteriores, esta tendencia al alza sugiere una mayor confianza en el mercado y una posible recuperación en diversos sectores. Sin embargo, es fundamental mantener un seguimiento constante para evaluar la sostenibilidad de esta mejora.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA