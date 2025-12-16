En la apertura de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.96 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.13%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.25%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.29%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.27%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía nacional.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos