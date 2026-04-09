En la apertura de mercados de este jueves, 9 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.47 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.09%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -2.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.24%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda frente a otras divisas. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.88%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una depreciación del Peso. En este caso, la estabilidad de la moneda es un factor clave para mantener la confianza de los inversionistas y la salud económica del país. De Banamex y MetLife a Santander: El banco refuerza su equipo de Seguros y Pensiones con fichajes de alto nivel Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Riesgo en Minsa? Moody’s lanza advertencia sobre la rentabilidad de la empresa de Altagracia Gómez