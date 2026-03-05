La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 5 de marzo en Estados Unidos es de 17.7 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.68% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 2.71%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.23%. ¿Se acabó la fiebre del tequila? | Desaceleró consumo en EU y Canadá y Cuervo reduce expectativas La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 14.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.48%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. ¿Se acabó la fiebre del tequila? | Desaceleró consumo en EU y Canadá y Cuervo reduce expectativas Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. IPC de la BMV no se detiene: analistas ven nuevo máximo histórico en 2026