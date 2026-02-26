La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 26 de febrero en Estados Unidos es de 17.18 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.09% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.55%. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 7.52%, es menor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Van por el pollo | Alsea prevé abrir su primera unidad de Raising Cane’s en la segunda mitad del año