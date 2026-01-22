En la sesión de apertura de este jueves, 22 de enero de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.45 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.25% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.71%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.89%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos