En la sesión de apertura de este jueves, 19 de febrero de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.21 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.01% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -14.30% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.58%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.