En la sesión de apertura de este jueves, 13 de noviembre de 2025, del Peso mexicano cotiza a 18.27 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.09% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -1.66%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.90%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un fortalecimiento de la moneda nacional.A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores económicos y políticos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. La tendencia actual podría ser un indicativo de un cambio en la percepción del Peso en el contexto global.

Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

BBVA México desembarca en el Buen Fin 2025 y anuncia un beneficio inesperado para todos los consumidores

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)