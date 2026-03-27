En la sesión de apertura de este viernes, 27 de marzo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59.34 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.1% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.85%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.92%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 17.28%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.34%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cualquier cambio repentino podría afectar la estabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, lo que podría beneficiar a los importadores y a la inversión extranjera. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Adiós a los bancos tradicionales? El fenómeno de las súper apps que ya conquistó a 19 millones de mexicanos Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.