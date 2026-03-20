En la sesión de apertura de este viernes, 20 de marzo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59.1 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.01% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -3.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un leve aumento del 0.17%. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.99%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en su estabilidad. La tendencia actual sugiere un optimismo moderado, pero se debe estar atento a posibles fluctuaciones. Bancos sólidos, pero Pymes olvidadas: El reclamo de Hacienda que sacude a la Convención Bancaria Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Pagos digitales en México avanzan, pero su adopción sigue rezagada pese a infraestructura sólida: Banxico