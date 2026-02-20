En la sesión de apertura de este viernes, 20 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 61.1 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.24% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.44%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.09% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. Se dispara 74% utilidad neta de Megacable al cierre de 2025 y suma casi medio millón de usuarios nuevos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto favorable en la economía local. Se dispara 74% utilidad neta de Megacable al cierre de 2025 y suma casi medio millón de usuarios nuevos Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Entorno global en el sector automotriz pega a Grupo Industrial Saltillo, que pierde 15 MDD en 2025