La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 16 de enero en Estados Unidos es de 63.52 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.05% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.39%.

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

La variación del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en el mercado o en la economía podrían afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Peso dominicano.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.