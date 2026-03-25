La cotizacióndel Peso dominicano este miércoles 25 de marzo en Estados Unidos es de 60.1 USD. Dicho costo presenta una variación del 1.01% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.14%. El plan millonario de Zurich para incentivar vocaciones técnicas en bachilleratos de México La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 21.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.25%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía dominicana podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. El plan millonario de Zurich para incentivar vocaciones técnicas en bachilleratos de México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Marcelo Ebrard continúa en ‘modo’ optimista con las conversaciones del T-MEC: ‘Se va a renovar’, asegura