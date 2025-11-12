En la apertura de mercados de este miércoles, 12 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 64.16 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.25%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.35%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar de la fluctuación más significativa a lo largo del año.

Los anunció el SAT | Estos son los mexicanos que pagarán menos impuestos: sólo si cumplen con estos 3 requisitos

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.54%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

Los anunció el SAT | Estos son los mexicanos que pagarán menos impuestos: sólo si cumplen con estos 3 requisitos

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Es oficial: adelantan el feriado más importante de noviembre y ahora todos los trabajadores tendrán un fin de semana largo antes

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.