En la sesión de apertura de este miércoles, 11 de marzo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 60.48 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.38% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 2.42%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.92%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 21.25%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica una posible recuperación económica o una mayor confianza en la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.