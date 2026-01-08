En la sesión de apertura de este jueves, 8 de enero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 63.29 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.3% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.41%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.46%.

¿Adiós Pensión Bienestar? Carlos Slim propone que los pensionados retomen sus labores

Conocé la cotización de este jueves, 8 de enero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Adiós Pensión Bienestar? Carlos Slim propone que los pensionados retomen sus labores

Conocé la cotización de este jueves, 8 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Ya es oficial y afecta a millones: viajar en 2026 será mucho más caro por el fuerte aumento en la visa y el pasaporte

Conocé la cotización de este jueves, 8 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA