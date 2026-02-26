En la sesión de apertura de este jueves, 26 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 60.31 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.83%. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 3.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.74%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se sostendrá en el futuro o si se revertirá. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Van por el pollo | Alsea prevé abrir su primera unidad de Raising Cane’s en la segunda mitad del año Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.