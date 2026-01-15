En la apertura de mercados de este jueves, 15 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 63.59 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.3%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.94%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

Conocé la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

