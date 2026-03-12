En la apertura de mercados de este jueves, 12 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 60.89 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.81%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.59%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.64%. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 21.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.89%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Ni para comer alcanza: El jitomate y los impuestos hunden el bolsillo de los mexicanos Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Frenan subida de la gasolina: Gobierno e IP acuerdan mantener la Magna a menos de 24 pesos hasta septiembre Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre el mercado de divisas para obtener el mejor trato posible.