En la apertura de mercados de este viernes, 6 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.35 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.51%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.71% en su valor. Empresas en la BMV, en deuda con la igualdad: mujeres no llegan ni al 20% en los consejos La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.49%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso dominicano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo para evaluar su impacto a largo plazo. Empresas en la BMV, en deuda con la igualdad: mujeres no llegan ni al 20% en los consejos Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Más allá del ‘Club de Toby’: Estas estrategas manejan miles de millones y enfrentan el desafío de ser madres