En la sesión de apertura de este miércoles, 28 de enero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 62.72 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una leve disminución del -0.05%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 5.11%.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 11.73%, es mayor que la volatilidad anual del 10.91%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA