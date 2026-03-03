En la apertura de mercados de este martes, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.27%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.28%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.56% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento anual. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.70%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Peso dominicano podría estar recuperando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo para evaluar su impacto a largo plazo. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El petróleo podría saltar casi un tercio y tocar los 100 dólares por barril: el mercado teme una guerra larga