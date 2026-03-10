En la apertura de mercados de este martes, 10 de marzo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.24%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.89%. Ebrard revela el plan de México para blindar el T-MEC y frenar los aranceles de Trump La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 18.40%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.74%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Ebrard revela el plan de México para blindar el T-MEC y frenar los aranceles de Trump Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Gobierno dice adiós a todas las multas: se descontará el 100% de los gastos y recargos de ejecución de todos estos mexicanos