En la sesión de apertura de este lunes, 23 de marzo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 59.13 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.49% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -2.59%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.56% en su valor. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 17.61%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.17%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía dominicana podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Es un hecho | Todos estos jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para seguir cobrando su pensión Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ya lo confirmó la Suprema Corte | Miles de mexicanos dejarán de tener descuentos en sus salarios y se suspende una quita obligatoria Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es útil evitar cambiar divisas en aeropuertos, ya que suelen tener tarifas más altas. Considerar el uso de tarjetas de crédito que no cobren comisiones por transacciones en el extranjero también puede ser una buena opción.