En la sesión de apertura de este lunes, 23 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 60.98 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.07% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.99%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.01% en su valor. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que afectan la moneda. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza entre los inversionistas y un impacto favorable en la economía local. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Cambian las transferencias bancarias y ahora será distinto el tope máximo para operar: así funciona el MTU en México